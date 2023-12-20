Країни G7 відреагували на запуск ракет КНДР

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" відреагували на запуск балістичних ракет Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's .

Світові держави заявили у вівторок, що міжнародному співтовариству потрібна тверда та єдина відповідь на "безрозсудне" нарощування Північною Кореєю ядерного потенціалу та запуски ракет.

"Неодноразові безрозсудні дії Північної Кореї мають бути зустрінуті швидкою, об'єднаною та рішучою міжнародною відповіддю, особливо з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - заявили міністри закордонних справ країн G7.

З того часу, як Північна Корея провела перше ядерне випробування у 2006 році, Рада Безпеки ООН ухвалила багато резолюцій, які закликають її припинити ядерні та ракетні програми. Але Китай та Росія, які підтримують Північну Корею, не хочуть, щоб Рада Безпеки вводила нові санкції проти неї.

Запуск КНДР балістичних ракет

19 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин

Раніше Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря.

У Японії скликали засідання Ради національної безпеки через можливе падіння ракети у Східне море.

США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони для стримування КНДР.