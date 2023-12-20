Страны G7 отреагировали на запуск ракет КНДР

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" отреагировали на запуск баллистический ракет Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's .

Мировые державы заявили во вторник, что международному сообществу нужен твердый и единый ответ на "безрассудное" наращивание Северной Кореей ядерного потенциала и запуски ракет.

"Неоднократные безрассудные действия Северной Кореи должны быть встречены быстрым, объединенным и решительным международным ответом, особенно со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - заявили министры иностранных дел стран G7.

С тех пор как Северная Корея провела первое ядерное испытание в 2006 году, Совет Безопасности ООН принял много резолюций, призывающих ее прекратить ядерные и ракетные программы. Но Китай и Россия, которые поддерживают Северную Корею, не хотят, чтобы Совет Безопасности вводил новые санкции против нее.

Запуск КНДР баллистических ракет

19 декабря КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую более 1000 км. Наблюдал за этим северокорейский диктатор Ким Чен Ын

Ранее, Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря.

В Японии созвали заседание Совета национальной безопасности из-за возможного падения ракеты в Восточное море.

США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, для сдерживания КНДР.