Країни G7 тиснуть на МВФ щодо кредитування України, - Марченко

"Зараз же звучить сигнал про те, що МВФ має в наступному році допомогти Україні. Це звучить від кожної країни "Великої сімки", від керівництва цих країн. Вони як одні з ключових акціонерів вбачають у цьому роль МВФ", - пояснив міністр.

З початку повномасштабної війни не було ілюзій в частині залученості МВФ, каже міністр. Але те, що така залученість потрібна, також не викликає сумнівів, уточнив він.

"Щоб розуміти таку поведінку МВФ, треба розуміти їх мандат і експертизу. Спосіб прийняття рішень в МВФ передбачає консенсус на борді, а там усі країни, у тому числі Росія, яка, я нагадаю, голосує проти виділення допомоги Україні", - розповів Марченко.

Марченко ухилився від прямої відповіді щодо суми майбутньої програми та її умов, зазначивши, що зараз всі зусилля та увага направлені на виконання Моніторингової програми МВФ. За його словами, сигнали від G7 до МВФ вже відчуваються в обіцянках, які бере на себе керівництво фонду щодо України.

"Ми бачимо роль ЄС в наступному році – 18 млрд євро, ми знаємо, що США планують надати 9,9 млрд доларів на 9 місяців, є розуміння по іншим меншим країнам, що саме може бути надано. А зараз запитують роль МВФ у цьому процесі, і тут тиск досить високий на керівництво фонду. Ми, в свою чергу, готові до будь якого розвитку подій", - наголосив міністр.