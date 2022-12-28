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Страны G7 давят на МВФ по кредитованию Украины, - Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

"Большая семерка" ожидает более активной привлеченности МВФ в 2023 году по вопросу финансовой поддержки Украины. Впрочем, говорить об объеме новой программы и ее условиях пока рано.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Сейчас звучит сигнал о том, что МВФ должен в следующем году помочь Украине. Это звучит от каждой страны "Большой семерки", от руководства этих стран. Они как одни из ключевых акционеров видят в этом роль МВФ", - пояснил министр.

С начала полномасштабной войны не было иллюзий в части вовлеченности МВФ, говорит министр. Но то, что такая вовлеченность нужна, тоже не вызывает сомнений, уточнил он.

"Чтобы понимать такое поведение МВФ, нужно понимать их мандат и экспертизу. Способ принятия решений в МВФ предусматривает консенсус на борде, а там все страны, в том числе Россия, которая, я напомню, голосует против выделения помощи Украине", - рассказал Марченко.

Марченко уклонился от прямого ответа о сумме будущей программы и ее условиях, отметив, что сейчас все усилия и внимание направлены на выполнение Мониторинговой программы МВФ. По его словам, сигналы от G7 к МВФ уже ощущаются в обещаниях, которые берет на себя руководство фонда по Украине.

"Мы видим роль ЕС в следующем году - 18 млрд евро, мы знаем, что США планируют выделить 9,9 млрд долларов на 9 месяцев, есть понимание по другим меньшим странам, что именно может быть предоставлено. А сейчас запрашивают роль МВФ в этом процессе, и здесь давление достаточно высокое на руководство фонда. Мы, в свою очередь, готовы к любому развитию событий", - подчеркнул министр.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что иностранные партнеры и союзники в 2022 году выделили Украине 31 млрд долларов в виде кредитов и грантов для поддержки бюджета.

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