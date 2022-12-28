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Скільки грошей Захід дав Україні з початку вторгнення Росії: у Мінфіні назвали суму

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Україна, Середа 28 грудня 2022 10:28
Скільки грошей Захід дав Україні з початку вторгнення Росії: у Мінфіні назвали суму Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Іноземні партнери та союзники у 2022 році надали Україні 31 млрд доларів у вигляді кредитів та грантів для підтримки бюджету. Щомісячний дефіцит коштів був на рівні 4-5 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Те, що нам дали 31 млрд доларів у 2022 році - це не манна небесна, яка чомусь впала на Україну, а ми тут щасливі втішаємося", - розповів Марченко.

Причиною того, що кошти надходили нерівномірно, було те, західні країни не планували давати Україні ці кредити та гранти. Уряди країн-партнерів приймали ці рішення з коліс.

"Вони змінювали власні бюджети і знаходили рішення всередині бюджетних періодів - це дорого коштує", - пояснив міністр.

Він додав, що в бюджетах цих країн коштів на військову кампанію не було, бо не вони планували війну. "Це було б дивно, якщо б хтось заклав кошти наперед, навіть прогнозуючи військову кампанію. Тому що старт військової кампанії - це чиєсь конкретне одноособове політичне рішення", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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