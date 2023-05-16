Країни G7 сконцентруються на боротьбі з лазівками для обходу санкцій проти РФ, - Nikkei

"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден та їх п'ять колег із G7 обговорять заходи щодо недопущення того, щоб Росія закуповувала через треті країни товари, які можуть бути використані у військових цілях", - йдеться у матеріалі.

Під час саміту у Хіросімі, який пройде з п'ятниці до неділі, лідери обговорять війну в Україні, комбіновані санкції проти Росії та свою подальшу підтримку. Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення до участі онлайн.

Спільний документ повинен буде рішуче засудити вторгнення Росії в Україну і закликати до негайного виведення російських військ. Лідери також планують заявити, що будь-яке застосування чи загроза застосування ядерної зброї є неприпустимим.

Nikkei пише, що лазівки у санкціях стануть одним із ключових пунктів порядку денного саміту. Минув понад рік з того часу, як Росія напала на Україну, і у країн G7 виникають побоювання щодо ефективності санкцій, які вже були запроваджені.

До них відносяться обмеження на експорт до Росії деяких електронних компонентів, напівпровідників, товарів військового призначення та основних промислових товарів. Проте аналіз показує, що заборонені поставки, як і раніше, надходять до Росії через треті країни, такі як Китай.

Одна із пропозицій полягає в розширенні обміну інформацією про торгівлю в обхід санкцій. США фактично заборонили експорт високотехнологічної продукції китайським компаніям, які, як вважається, допомагають РФ обходити санкції. У Європейському союзі зараз набирає сили думка, що компанії, які виступають посередниками для Росії, самі мають бути піддані санкціям, можливо, шляхом заморожування їх коштів.

Є також побоювання, що санкції щодо третіх країн спричинять обурення у цих країнах. Перш ніж санкції можуть бути введені щодо третіх сторін, залишається ще багато проблем, але спільна декларація G7 може відбити у компаній із третіх країн бажання допомагати РФ.