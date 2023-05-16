Страны G7 сконцентрируются на борьбе с лазейками для обхода санкций против РФ, - Nikkei

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и их пять коллег из G7 обсудят меры по недопущению того, чтобы Россия закупала через третьи страны товары, которые могут быть использованы в военных целях", - говорится в материале.

Во время саммита в Хиросиме, который пройдет с пятницы по воскресенье, лидеры обсудят войну в Украине, комбинированные санкции против России и свою поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение к участию онлайн.

Совместный документ должен будет решительно осудить вторжение России в Украину и призвать к немедленному выводу российских войск. Лидеры также планируют заявить, что любое применение или угроза применения ядерного оружия недопустимо.

Nikkei пишет, что лазейки в санкциях станут одним из ключевых пунктов повестки саммита. Прошел более года с тех пор, как Россия напала на Украину, и у стран G7 возникают опасения относительно эффективности уже введенных санкций.

К ним относятся ограничения на экспорт в Россию некоторых электронных компонентов, полупроводников, товаров военного назначения и основных промышленных товаров. Однако анализ показывает, что запрещенные поставки по-прежнему поступают в Россию через третьи страны, такие как Китай.

Одно из предложений состоит в расширении обмена информацией о торговле в обход санкций. США фактически запретили экспорт высокотехнологичной продукции китайским компаниям, которые, как считается, помогают РФ обходить санкции. В Европейском союзе сейчас вступает в силу мнение, что компании, выступающие посредниками для России, сами должны быть подвергнуты санкциям, возможно путем замораживания их средств.

Есть также опасения, что санкции в отношении третьих стран приведут к возмущению в этих странах. Прежде чем санкции могут быть введены в отношении третьих сторон, остается еще много проблем, но совместная декларация G7 может отбить у компаний из третьих стран желание помогать РФ.