Країни G7 пообіцяли посилити економічний тиск на Росію

Країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів G7 за підсумками саміту.

"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам у відповідь на агресивну війну Росії. Ми підтримуватимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", - сказано в документі.

Також зазначається, що країни G7 продовжать захищати вразливі країни, які страждають від наслідків агресивної війни Росії.