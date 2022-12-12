Страны G7 пообещали усилить экономическое давление на Россию

Страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров G7 по итогам саммита.

"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам в ответ на на агрессивную войну России. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их", - сказано в документе.

Также отмечается, что страны G7 продолжат защищать уязвимые страны, которые страдают от последствий агрессивной войны России.