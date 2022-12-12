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Страны G7 пообещали усилить экономическое давление на Россию

Фото: страны G7 пообещали усилить экономическое давление на Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров G7 по итогам саммита.

"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам в ответ на на агрессивную войну России. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их", - сказано в документе.

Также отмечается, что страны G7 продолжат защищать уязвимые страны, которые страдают от последствий агрессивной войны России.

Напомним, 3 декабря страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом накануне саммита G7.

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Российская ФедерацияG7Санкции против России