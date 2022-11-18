Країни G7 оголосять ліміт цін на російську нафту вже 23 листопада, - ЗМІ

Країни "Великої сімки" 23 листопада оголосять, на якому рівні буде встановлено цінову межу для російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел, знайомих із цим питанням, країни "Великої сімки" мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять стелю цін на російську нафту наступної середи.

Очікується, що адміністрація Байдена приватно повідомить про запропоновану ціну напередодні зустрічі послів Європейського союзу, запланованої на 23 листопада. Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, про обмеження оголосять того ж вечора.

Союзники раніше обговорювали встановлення верхньої межі десь між 40 і 60 доларами за барель — діапазон від собівартості видобутку в Росії до довоєнного рівня. Мета обмеження — утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін і водночас скоротити доходи Москви.