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Страны G7 объявят лимит цен на российскую нефть уже 23 ноября, - СМИ

Фото: страны G7 объявят лимит цен на нефть из РФ на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Cтраны "Большой семерки" 23 ноября объявят, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, страны "Большой семерки" намерены объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть в следующую среду.

Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября. Если послы ЕС поддержат это предложение, об ограничении объявят в тот же вечер.

Союзники ранее обсуждали установление верхнего предела где-то между 40 и 60 долларами за баррель — диапазон, идущий от себестоимости добычи в России до довоенного уровня. Цель ограничения — удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, и в то же время сократить доходы Москвы.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" и Австралия 3 ноября договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце текущего месяца.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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