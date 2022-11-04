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Країни G7 обіцяють РФ серйозні наслідки при застосуванні зброї масового ураження

Фото: країни G7 обіцяють РФ серйозні наслідки при застосуванні зброї масової поразки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глави МЗС країн G7 заявили, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками у разі застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї буде пов'язане з серйозними наслідками. Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною", - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".

Міністри також відкинули необґрунтовані звинувачення Росії у тому, що Україна готує так звану "брудну бомбу".

"Перевірки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що ці звинувачення є безпідставними, і ми дякуємо Україні за її прозорість", — заявили міністри.

У спільній заяві також йдеться про те, що коаліція продовжить протидіяти російській дезінформації, включаючи помилкові твердження про біологічну зброю.

Раніше міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України і заявили, що допомагатимуть стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни G7 погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

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Вторгнення Росії до УкраїниG7Ядерна зброя