Країни G7 обіцяють РФ серйозні наслідки при застосуванні зброї масового ураження

"Застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї буде пов'язане з серйозними наслідками. Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною", - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".

Міністри також відкинули необґрунтовані звинувачення Росії у тому, що Україна готує так звану "брудну бомбу".

"Перевірки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що ці звинувачення є безпідставними, і ми дякуємо Україні за її прозорість", — заявили міністри.

У спільній заяві також йдеться про те, що коаліція продовжить протидіяти російській дезінформації, включаючи помилкові твердження про біологічну зброю.