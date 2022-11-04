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Страны G7 обещают РФ серьезные последствия при применении оружия массового поражения

Фото: страны G7 обещают РФ серьезные последствия при применении оружия массового поражения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главы МИД стран G7 заявили, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае применения химического, биологического или ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями. Безответственная ядерная риторика России неприемлема", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки".

Министры также отвергли необоснованные обвинения России в том, что Украина готовит так называемую "грязную бомбу".

"Проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что эти обвинения беспочвенны, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", — заявили министры.

В совместном заявлении также говорится, что коалиция продолжит противодействовать российской дезинформации, включая ложные утверждения о биологическом оружии.

Ранее министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны G7 согласились с необходимостью механизма координации, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.

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Вторжение России в УкраинуG7Ядерное оружие