Страны G7 обещают РФ серьезные последствия при применении оружия массового поражения

"Применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями. Безответственная ядерная риторика России неприемлема", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки".

Министры также отвергли необоснованные обвинения России в том, что Украина готовит так называемую "грязную бомбу".

"Проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что эти обвинения беспочвенны, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", — заявили министры.

В совместном заявлении также говорится, что коалиция продолжит противодействовать российской дезинформации, включая ложные утверждения о биологическом оружии.