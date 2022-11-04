Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури

Міністри закордонних справ "Великої сімки" погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це те, що буде в центрі уваги цієї групи найближчими днями та тижнями", - сказав журналістам високопосадовець Держдепартаменту США.

Як повідомляло РБК-Україна, міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після недавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до масових відключень електроенергії.