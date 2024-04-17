Країни G7 обговорюють кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ

"Я дійсно боюся, що Росія починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються або їм стає все важче знайти способи підтримати Україну, і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і чекати, доки наша рішучість звалиться", - заявила Міністр фінансів США.

Єллен також зазначила, що обговорюється низка можливих варіантів – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні кроки Євросоюзу щодо відокремлення відсоткових доходів від замороженого тіла активів.

Високопоставлений представник Казначейства США заявив, що жодного варіанта не було виключено з розгляду, але зазначив, що Україна також не матиме можливості отримати всю суму відразу.

На думку Єллен, однією з найбільш перспективних пропозицій є передача країнами G7 відсотків від доходів заморожених російських активів Україні для використання як застава за кредитами, або облігаціями, випущеними для допомоги Україні.

Єллен також сказала, що західні чиновники оцінюють ризики, пов'язані з будь-яким таким кроком, включаючи російські загрози "відплати", але висловила впевненість, що їхній вплив можна пом'якшити.