Страны G7 обсуждают несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ

"Я действительно боюсь, что Россия начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или им становится все труднее найти способы поддержать Украину, и это дает им надежду, что они смогут пережить нас и ждать, пока наша решимость рухнет", - заявила министр финансов США.

Йеллен также отметила, что обсуждается ряд возможных вариантов – от полной конфискации активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон "очень поддерживает" недавние шаги Евросоюза по отделению процентных доходов от замороженного тела активов.

Высокопоставленный представитель Казначейства США заявил, что ни один вариант не был исключен из рассмотрения, но отметил, что Украина также не будет иметь возможности получить всю сумму сразу.

По мнению Йеллен, одним из наиболее многообещающих предложений является передача странами G7 процентов от доходов замороженных российских активов Украине для использования в качестве залога по кредитам, или облигациям, выпущенным для помощи Украине.

Йеллен также сказала, что западные чиновники оценивают риски, связанные с любым таким шагом, включая российские угрозы "возмездия", но выразила уверенность, что их влияние можно смягчить.