UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Країни G7 обговорили з Україною посилення ППО і санкції проти тіньового флоту РФ

05:42 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна закликала країни G7 посилити її протиповітряну оборону, надати додаткову енергетичну допомогу і запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Також Київ просить не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

Сибіга подякував главі МЗС Франції Жан-Ноелю Барро за те, що питання миру для України залишається в пріоритетах G7. У зустрічі взяли участь глави МЗС країн групи, зокрема держсекретар США Марко Рубіо, а також верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Міністр наголосив на найнагальніших потребах України:

  • посилення протиповітряної оборони;
  • додаткова енергетична допомога;
  • достатнє фінансування;
  • жорсткіші санкції проти Росії, зокрема проти її тіньового флоту, і заборона в'їзду для громадян РФ.

Сибіга поінформував партнерів про ескалаційні дії Росії та розповів про гуманітарну місію в Олешках. Він окремо подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

За словами міністра, цим імпульсом треба скористатися, щоб просунутися до повного припинення вогню, деескалації та заходів зміцнення довіри.

Окремо Сибіга звернув увагу на спроби Росії "відбілити" воєнні злочини через міжнародні змагання. Він наголосив, що будь-яке пом'якшення спортивних санкцій під час війни неприйнятне й аморальне, і закликав партнерів не допускати російських і білоруських спортсменів до великих турнірів.

Серед тем зустрічі була й глобальна продовольча безпека. За словами міністра, Україна має практичні пропозиції щодо відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Гуманітарна місія в Олешках стала однією з найскладніших операцій останніх тижнів. Омбудсман Дмитро Лубінець пояснював, чому мешканців міста евакуювали через Крим, Росію та Білорусь: за оцінкою Сил оборони, вивезти людей водним шляхом напряму до Херсона було неможливо.

Тема безпеки в Чорному морі теж залишається на порядку денному. Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Туреччина та Індія запропонували ідеї, як відновити рух зернових вантажів.

Напередодні зустрічі G7 Сибіга розповів про позицію України на переговорах в Абу-Дабі. За його словами, Київ передав партнерам власні підходи щодо перемир'я в Чорному морі та енергетиці й чекає на відповідь Росії. Окрім деескалації та гарантій безпеки, Україна пропонує зустріч Зеленського з Путіним, яка, на думку міністра, може пришвидшити завершення війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяG7Андрій СибігаВійна в Україні