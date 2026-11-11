Страны G7 обсудили с Украиной усиление ПВО и санкции против теневого флота РФ

Сибига поблагодарил главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро за то, что вопрос мира для Украины остается в приоритетах G7. Во встрече приняли участие главы МИД стран группы, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а также верховная представительница ЕС Кая Каллас.

Министр отметил самые неотложные потребности Украины:

усиление противовоздушной обороны;

дополнительная энергетическая помощь;

достаточное финансирование;

более жесткие санкции против России, в том числе против ее теневого флота, и запрет на въезд для граждан РФ.

Сибига проинформировал партнеров об эскалационных действиях России и рассказал о гуманитарной миссии в Олешках. Он отдельно поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество.

По словам министра, этим импульсом нужно воспользоваться, чтобы продвинуться к полному прекращению огня, деэскалации и мерам укрепления доверия.

Отдельно Сибига обратил внимание на попытки России "отбелить" военные преступления из-за международных соревнований. Он подчеркнул, что любое смягчение спортивных санкций во время войны неприемлемо и аморально, и призвал партнеров не допускать российских и белорусских спортсменов к крупным турнирам.

Среди тем встречи была и глобальная продовольственная безопасность. По словам министра, у Украины есть практические предложения по восстановлению свободы судоходства в Черном море.