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Страны G7 обсудили с Украиной усиление ПВО и санкции против теневого флота РФ

05:42 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Страны G7 обсудили с Украиной усиление ПВО и санкции против теневого флота РФ Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина призвала страны G7 усилить ее противовоздушную оборону, предоставить дополнительную энергетическую помощь и ввести более жесткие санкции против России. Также Киев просит не допускать российских и белорусских спортсменов к международным состязаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в соцсети X.

Сибига поблагодарил главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро за то, что вопрос мира для Украины остается в приоритетах G7. Во встрече приняли участие главы МИД стран группы, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а также верховная представительница ЕС Кая Каллас.

Министр отметил самые неотложные потребности Украины:

  • усиление противовоздушной обороны;
  • дополнительная энергетическая помощь;
  • достаточное финансирование;
  • более жесткие санкции против России, в том числе против ее теневого флота, и запрет на въезд для граждан РФ.

Сибига проинформировал партнеров об эскалационных действиях России и рассказал о гуманитарной миссии в Олешках. Он отдельно поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество.

По словам министра, этим импульсом нужно воспользоваться, чтобы продвинуться к полному прекращению огня, деэскалации и мерам укрепления доверия.

Отдельно Сибига обратил внимание на попытки России "отбелить" военные преступления из-за международных соревнований. Он подчеркнул, что любое смягчение спортивных санкций во время войны неприемлемо и аморально, и призвал партнеров не допускать российских и белорусских спортсменов к крупным турнирам.

Среди тем встречи была и глобальная продовольственная безопасность. По словам министра, у Украины есть практические предложения по восстановлению свободы судоходства в Черном море.

Гуманитарная миссия в Олешках стала одной из самых сложных операций последних недель. Омбудсман Дмитрий Лубинец объяснял, почему жителей города эвакуировали через Крым, Россию и Беларусь: по оценке сил обороны, вывезти людей водным путем напрямую в Херсон было невозможно.

Тема безопасности в Черном море тоже остается в повестке дня. Недавно госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что Турция и Индия предложили идеи, как возобновить движение зерновых грузов.

В преддверии встречи G7 Сибига рассказал о позиции Украины на переговорах в Абу-Даби. По его словам, Киев передал партнерам собственные подходы к перемирию в Черном море и энергетике и ждет ответа России. Кроме деэскалации и гарантий безопасности Украина предлагает встречу Зеленского с Путиным, которая, по мнению министра, может ускорить завершение войны.

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