Країни G7 хочуть знизити надмірну залежність від Китаю, - Німеччина

Японія, яка проводить триденну зустріч G7 для обговорення ключових глобальних тем у місті Ніігата, робить нові зусилля щодо диверсифікації ланцюжків поставок за межі Китаю.

"Такі країни, як Німеччина, хотіли зменшити свою залежність від Китаю. Тут у гру вступають країни з економікою, що розвивається, і країни з низьким рівнем доходу", - сказав Лінднер.

Країни G7, ймовірно, погодяться на угоду про партнерство, щоб посилити ланцюжки постачання. Однак вони не знають, як далеко вони мають зайти у протидії Китаю. Сполучені Штати наполягають на рішучіших кроках.

Міністр фінансів Джанет Йеллен закликала до цілеспрямованого контролю за інвестиціями в Китай, щоб протистояти економічному тиску Пекіна щодо інших країн.

Насторожено ставлячись до Китаю як до стратегічного суперника, Німеччина проте побоюється, що її розглядатимуть як творця фронту G7 проти Пекіна, враховуючи її сильну залежність від торгівлі з цією країною.

За словами урядовців, Японія також скептично ставиться до ідеї контролю над інвестиціями через величезний вплив, який такий крок може вплинути на світову торгівлю та її власну економіку.

Міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант заявив, що G7 має протистояти економічному примусу Китаю.