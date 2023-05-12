Страны G7 хотят снизить чрезмерную зависимость от Китая, - Германия

Финансовые лидеры стран G7 обсудили необходимость повышения устойчивости глобальных цепочек снабжения за счет снижения чрезмерной зависимости от Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, которое приводит Reuters.
Япония, проводящая трехдневную встречу G7 для обсуждения ключевых глобальных тем в городе Ниигата, делает новые усилия по диверсификации цепочек поставок за пределы Китая.
"Такие страны, как Германия, хотели уменьшить свою зависимость от Китая. Здесь в игру вступают страны с развивающейся экономикой и страны с низким уровнем дохода", - сказал Линднер.
Страны G7, вероятно, согласятся на соглашение о партнерстве, чтобы усилить цепочки снабжения. Однако они не знают, как далеко они должны войти в противодействие Китаю. Соединенные Штаты настаивают на более решительных шагах.
Министр финансов Джанет Йеллен призвала к целенаправленному контролю за инвестициями в Китай, чтобы противостоять экономическому давлению Пекина по отношению к другим странам.
Настороженно относясь к Китаю как к стратегическому сопернику, Германия, однако, опасается, что ее будут рассматривать как создателя фронта G7 против Пекина, учитывая ее сильную зависимость от торговли с этой страной.
По словам чиновников, Япония также скептически относится к идее контроля над инвестициями из-за огромного влияния, которое может повлиять на мировую торговлю и ее собственную экономику.
Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что G7 должен противостоять экономическому принуждению Китая.
Напомним, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения возможности урегулирования войны в Украине.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай остается важным партнером ЕС, но уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне против Украины.
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