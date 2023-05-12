RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны G7 хотят снизить чрезмерную зависимость от Китая, - Германия

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Финансовые лидеры стран G7 обсудили необходимость повышения устойчивости глобальных цепочек снабжения за счет снижения чрезмерной зависимости от Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, которое приводит Reuters.

Япония, проводящая трехдневную встречу G7 для обсуждения ключевых глобальных тем в городе Ниигата, делает новые усилия по диверсификации цепочек поставок за пределы Китая.

"Такие страны, как Германия, хотели уменьшить свою зависимость от Китая. Здесь в игру вступают страны с развивающейся экономикой и страны с низким уровнем дохода", - сказал Линднер.

Страны G7, вероятно, согласятся на соглашение о партнерстве, чтобы усилить цепочки снабжения. Однако они не знают, как далеко они должны войти в противодействие Китаю. Соединенные Штаты настаивают на более решительных шагах.

Министр финансов Джанет Йеллен призвала к целенаправленному контролю за инвестициями в Китай, чтобы противостоять экономическому давлению Пекина по отношению к другим странам.

Настороженно относясь к Китаю как к стратегическому сопернику, Германия, однако, опасается, что ее будут рассматривать как создателя фронта G7 против Пекина, учитывая ее сильную зависимость от торговли с этой страной.

По словам чиновников, Япония также скептически относится к идее контроля над инвестициями из-за огромного влияния, которое может повлиять на мировую торговлю и ее собственную экономику.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что G7 должен противостоять экономическому принуждению Китая.

Напомним, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения возможности урегулирования войны в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай остается важным партнером ЕС, но уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайG7