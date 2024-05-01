Країни G7 домовилися знизити залежність від російської атомної енергетики

Атомна енергетика в країнах G7

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак готує план зі збільшення штату співробітників у галузі атомної енергетики. Це викликано зростанням темпів будівництва атомних підводних човнів і підвищений запит на атомну енергетику, за прогнозами, створять 40 тисяч нових робочих місць до 2030 року.

Крім того,

у березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден заявили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.

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