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Країни G7 домовилися знизити залежність від російської атомної енергетики

Фото: G7 хоче знизити залежність від атомної енергетики РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністри енергетики країн Групи семи (G7) домовилися знижувати залежність від поставок російської продукції для потреб їхньої ядерної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині.

"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 до скорочення залежності від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу Росії", - йдеться в документі.

Крім того, G7 має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації поставок.

Також міністри зобов'язалися сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.

Атомна енергетика в країнах G7

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак готує план зі збільшення штату співробітників у галузі атомної енергетики. Це викликано зростанням темпів будівництва атомних підводних човнів і підвищений запит на атомну енергетику, за прогнозами, створять 40 тисяч нових робочих місць до 2030 року.

Крім того,

у березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден заявили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.

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