Страны G7 договорились снизить зависимость от российской атомной энергетики

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились снижать зависимость от поставок российской продукции для их ядерной энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике G7 по итогам встречи в Турине.
"Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 к сокращению зависимости от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободной от влияния России", - говорится в документе.
Кроме того, G7 намерена содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок.
Также министры обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.
Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак готовит план по увеличению штата сотрудников в области атомной энергетики. Это вызвано ростом темпов строительства атомных подлодок и повышенный запрос на атомную энергетику, по прогнозам, создадут 40 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.
Кроме того,
в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден заявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.
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