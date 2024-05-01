Страны G7 договорились снизить зависимость от российской атомной энергетики

Атомная энергетика в странах G7

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак готовит план по увеличению штата сотрудников в области атомной энергетики. Это вызвано ростом темпов строительства атомных подлодок и повышенный запрос на атомную энергетику, по прогнозам, создадут 40 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.

Кроме того,

в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден заявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.