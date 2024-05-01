Країни G7 домовилися знизити залежність від російської атомної енергетики
Міністри енергетики країн Групи семи (G7) домовилися знижувати залежність від поставок російської продукції для потреб їхньої ядерної енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині.
"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 до скорочення залежності від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу Росії", - йдеться в документі.
Крім того, G7 має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації поставок.
Також міністри зобов'язалися сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.
Атомна енергетика в країнах G7
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак готує план зі збільшення штату співробітників у галузі атомної енергетики. Це викликано зростанням темпів будівництва атомних підводних човнів і підвищений запит на атомну енергетику, за прогнозами, створять 40 тисяч нових робочих місць до 2030 року.
Крім того,
у березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден заявили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.
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