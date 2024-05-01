Країни G7 домовилися знизити залежність від російської атомної енергетики

Міністри енергетики країн Групи семи (G7) домовилися знижувати залежність від поставок російської продукції для потреб їхньої ядерної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині.

"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 до скорочення залежності від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу Росії", - йдеться в документі. Крім того, G7 має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації поставок. Також міністри зобов'язалися сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.