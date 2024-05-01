Страны G7 договорились снизить зависимость от российской атомной энергетики

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились снижать зависимость от поставок российской продукции для их ядерной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике G7 по итогам встречи в Турине.

"Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 к сокращению зависимости от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободной от влияния России", - говорится в документе. Кроме того, G7 намерена содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок. Также министры обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.