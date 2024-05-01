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Страны G7 договорились снизить зависимость от российской атомной энергетики

Россия, Среда 01 мая 2024 09:07
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Страны G7 договорились снизить зависимость от российской атомной энергетики Фото: G7 хочет снизить зависимость от атомной энергетики РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились снижать зависимость от поставок российской продукции для их ядерной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике G7 по итогам встречи в Турине.

"Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 к сокращению зависимости от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободной от влияния России", - говорится в документе.

Кроме того, G7 намерена содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок.

Также министры обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.

Атомная энергетика в странах G7

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак готовит план по увеличению штата сотрудников в области атомной энергетики. Это вызвано ростом темпов строительства атомных подлодок и повышенный запрос на атомную энергетику, по прогнозам, создадут 40 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.

Кроме того,

в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден заявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.

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