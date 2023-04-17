Країни G7 домовилися посилити контроль за обходом санкцій та постачаннями зброї до РФ

Глави МЗС країни "Великої сімки" під час саміту обговорити Україну. Міністри запевнили, що учасники G7 продовжать посилювати санкції проти Росії, а також наголосили на рішучій підтримці України.

"Вони (міністри, - ред.) домовилися про посилення координації для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також постачання третьою стороною зброї до Росії", - йдеться у заяву.

Крім того, країни G7 засудили наміри російського диктатора Володимира Путіна розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю.

"Міністри закордонних справ Великої сімки підтвердили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною", - зазначили глави МЗС.

Нагадаємо, Європейський союз готує 11 пакет санкцій проти Росії, який буде направлений на закриття лазівок для Москви.

При цьому Німеччина пропонує включити до нового пакету санкцій ЄС атомну енергетику Росії.

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