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Страны G7 договорились усилить контроль за обходом санкций и поставками оружия в РФ

Фото: G7 усилит контроль за обходом санкций против России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны G7 договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций, а также отслеживать поставки оружия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Японии.

Главы МИД страны "Большой семерки" во время саммита обсудили Украину. Министры заверили, что участники G7 продолжат ужесточать санкции против России, а также заявили о решительной поддержке Украины.

"Они (министры, - ред.) договорились об усилении координации для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также снабжение третьей стороной оружия в Россию", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны G7 осудили намерения российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Министры иностранных дел Большой семерки подтвердили, что безответственная ядерная риторика России неприемлема", - отметили главы МИД.

Напомним, Европейский союз готовит 11 пакет санкций против России, который будет направлен на закрытие лазеек для Москвы.

При этом Германия предлагает включить в новый пакет санкций ЕС атомную энергетику России.

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