Країни ЄС зможуть виготовити 1,3 млн снарядів до кінця року, - єврокомісар

"Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році", - заявив Бретон на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Талліні.

За його словами, країни Євросоюзу у березні, або квітні 2024 року досягнуть мети з виробництва 1 млн снарядів на рік.

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде РФ в Україні, Європа має продовжувати підтримувати Україну всіма своїми коштами", - додав він.

Бретон також зазначив, що більшість з випущених у 2024 році снарядів буде відправлено в Україну, оскільки допомога воюючій країні є пріоритетом.

Снаряди від ЄС для України

Нагадаємо, у березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачає надання ЗСУ 1 млн. снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, йшлося про сім країн.

Проте вже у листопаді 2023 року ЄС проінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів та закликав тиснути на лідерів ЄС із цього питання.