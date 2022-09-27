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Країни ЄС запровадять нові санкції проти Росії за проведення "референдумів"

Фото: країни ЄС запровадять нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз накладе санкції на організаторів «референдумів» у тимчасово окупованих регіонах України.

Про це заявив речник глави зовнішньополітичного відомства ЄС Пітер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"Це матиме наслідки для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах", - заявив Стано.

Введення нових санкцій проти Росії також підтвердила і міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на прес-конференції під час сьогоднішнього візиту до Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також сьогодні закликав країни ЄС запровадити нові економічні санкції проти Росії, щоб покарати її за організацію "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. За його словами, персональних санкцій проти російських політиків і колаборатнів буде недостатньо як покарання за наміри РФ анексувати тимчасово окуповані регіони.

Нагадаємо, що вчора Великобританія розширила список санкцій проти Росії. Причиною цього стало проведення "референдумів" на оккупованих територіях.

Також ми писали, що уряд Нової Зеландії розширив санкції щодо росіян. До списку увійшли близько 1000 осіб, 19 із яких "члени найближчого оточення Путіна".

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