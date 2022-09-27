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Страны ЕС введут новые санкции против России за проведение "референдумов"

Фото: страны ЕС введут новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз наложит санкции на организаторов «референдумов» во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Это будет иметь последствия для всех людей, которые участвуют в незаконных, нелегитимных референдумах", - заявил Стано.

Введение новых санкций против России также подтвердила и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции во время сегодняшнего визита в Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сегодня призвал страны ЕС ввести новые экономические санкции против России, чтобы наказать ее за организацию "референдумов" на временно оккупированных территориях. По его словам, персональных санкций против российских политиков и коллаборатнов будет недостаточно в качестве наказания за намерения РФ аннексировать временно оккупированные регионы.

Напомним, что вчера Великобритания расширила список санкций против России. Причиной тому стало проведение "референдумов" на окупированных территориях.

Также мы писали, что правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении россиян. В список вошли около 1000 человек, 19 из которых "члены ближайшего окружения Путина".

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