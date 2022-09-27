Страны ЕС введут новые санкции против России за проведение "референдумов"

Об этом заявил пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Это будет иметь последствия для всех людей, которые участвуют в незаконных, нелегитимных референдумах", - заявил Стано.

Введение новых санкций против России также подтвердила и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции во время сегодняшнего визита в Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сегодня призвал страны ЕС ввести новые экономические санкции против России, чтобы наказать ее за организацию "референдумов" на временно оккупированных территориях. По его словам, персональных санкций против российских политиков и коллаборатнов будет недостаточно в качестве наказания за намерения РФ аннексировать временно оккупированные регионы.