Нова Зеландія розширила санкції проти оточення Путіна: що відомо
Уряд Нової Зеландії розширив санкції щодо росіян. До списку увійшли близько 1000 осіб, 19 з яких "члени найближчого оточення Путіна", їх торкнуться як фінансових санкцій, так і обмежень на поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Australian Associated Press.
"Україна ясно дала зрозуміти, що найважливіше, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм, - це наші санкції і підтримка їх під час конфлікту, як ми продовжуємо це робити", - сказала міністр закордонних справ країни Нанайя Махута.
Санкції розповсюджуються приблизно на 1000 осіб.
Лідер опозиції Кріс Луксон заявив, що лейбористи також мають надіслати російського посла.
"Висилання посла - правильний сигнал, враховуючи, що ми далеко за межами дипломатії", - сказав він. - Здається неприйнятним мати тут посла, коли ці звірства відбуваються в Україні”.
Але прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн відмовилася зробити це, заявивши, що це "найменш значущі дії", які вона могла зробити.
Раніше Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти Російської Федерації. Обмеження було запроваджено проти Збройних Сил та військово-промислового комплексу країни.
Тим часом австрійський канцлер Карл Нехаммер заявив, що обмеження проти країни-окупанта наразі діють не так швидко, як розраховувалося.
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