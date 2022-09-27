Нова Зеландія розширила санкції проти оточення Путіна: що відомо

Уряд Нової Зеландії розширив санкції щодо росіян. До списку увійшли близько 1000 осіб, 19 з яких "члени найближчого оточення Путіна", їх торкнуться як фінансових санкцій, так і обмежень на поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Australian Associated Press .

"Україна ясно дала зрозуміти, що найважливіше, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм, - це наші санкції і підтримка їх під час конфлікту, як ми продовжуємо це робити", - сказала міністр закордонних справ країни Нанайя Махута.

Санкції розповсюджуються приблизно на 1000 осіб.

Лідер опозиції Кріс Луксон заявив, що лейбористи також мають надіслати російського посла.

"Висилання посла - правильний сигнал, враховуючи, що ми далеко за межами дипломатії", - сказав він. - Здається неприйнятним мати тут посла, коли ці звірства відбуваються в Україні”.

Але прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн відмовилася зробити це, заявивши, що це "найменш значущі дії", які вона могла зробити.