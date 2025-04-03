Країни ЄС уже забезпечують понад 50% потреб України в боєприпасах, - Каллас

Європейські країни вже забезпечують понад половину потреб України в боєприпасах, які президент України Володимир Зеленський нещодавно оцінив у 2 мільйони снарядів.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Усе просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони патронів", - сказав Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві.

За її словами, в ЄС уже є різні пропозиції і "різні країни роблять свій внесок у це, тож у нас уже є понад 50% того, що необхідно".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України за перші три місяці року.

Міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться в Брюсселі 3 і квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічного вторгнення Росії.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустріч представників 50 країн для координації військової підтримки України у форматі "Рамштайн", що планується на 11 квітня у Брюсселі. Коаліція вперше збереться без участі міністра оборони США.