Країни ЄС уже забезпечують понад 50% потреб України в боєприпасах, - Каллас
Європейські країни вже забезпечують понад половину потреб України в боєприпасах, які президент України Володимир Зеленський нещодавно оцінив у 2 мільйони снарядів.
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Усе просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони патронів", - сказав Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві.
За її словами, в ЄС уже є різні пропозиції і "різні країни роблять свій внесок у це, тож у нас уже є понад 50% того, що необхідно".
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України за перші три місяці року.
Міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться в Брюсселі 3 і квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічного вторгнення Росії.
Водночас глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустріч представників 50 країн для координації військової підтримки України у форматі "Рамштайн", що планується на 11 квітня у Брюсселі. Коаліція вперше збереться без участі міністра оборони США.
За даними Кільського інституту на лютий, Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні, виділивши 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.