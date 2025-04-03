Страны ЕС уже обеспечивают более 50% потребностей Украины в боеприпасах, - Каллас

Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, которые президент Украины Владимир Зеленский недавно оценил в 2 миллиона снарядов.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Все продвигается очень хорошо. Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 миллиардов, чтобы иметь как минимум 2 миллиона патронов", - сказала Каллас перед саммитом министров обороны ЕС в Варшаве.

По ее словам, в ЕС уже есть разные предложения и "разные страны вносят свой вклад в это, так что у нас уже есть более 50% того, что необходимо".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники по НАТО пообещали выделить более 20 миллиардов евро на военную поддержку Украины за первые три месяца года

Министры иностранных дел стран-членов альянса встретятся в Брюсселе в 3 и апреля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях трехлетнего вторжения России.

В то же время, глава Пентагона Пит Хегсет не посетит встречу представителей 50 стран для координации военной поддержки Украины в формате "Рамштайн", которая планируется на 11 апреля в Брюсселе. Коалиция впервые соберется без участия министра обороны США.