Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Країни ЄС продовжили санкції проти Москви за війну з Україною і готують 19-й пакет

Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни Європейського Союзу погодили продовження ще на пів року санкцій проти Росії, введених за агресивну війну проти України.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у мережі Х.

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії", - написала вона.

При цьому вона додала, що ЄС завершує роботу над 19-м пакетом заходів, "розглядаючи додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки".

"Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей", - повідомила Каллас.

 

 

Продовження санкцій

ЄС схвалив 18 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 19-м пакетом заходів.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Раніше це було простою формальністю. Однак останнім часом Угорщина стала перешкоджати автоматичному продовженню санкцій, після того як вкрай правий націоналіст Віктор Орбан відчув підтримку свого ідеологічного союзника Дональда Трампа.

