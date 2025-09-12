Країни ЄС продовжили санкції проти Москви за війну з Україною і готують 19-й пакет

Продовження санкцій

ЄС схвалив 18 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 19-м пакетом заходів.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Раніше це було простою формальністю. Однак останнім часом Угорщина стала перешкоджати автоматичному продовженню санкцій, після того як вкрай правий націоналіст Віктор Орбан відчув підтримку свого ідеологічного союзника Дональда Трампа.