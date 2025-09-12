Страны ЕС продлили санкции против Москвы за войну с Украиной и готовят 19-й пакет

Продление санкций

ЕС одобрил 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Раньше это было простой формальностью. Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того как крайне правый националист Виктор Орбан почувствовал поддержку своего идеологического союзника Дональда Трампа.

Европейский Союз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов

ЕС оценивает ущерб Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.