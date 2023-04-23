Страны ЕС должны направить Военно-морские силы к Тайваню, - Боррель

Европейские страны должны направить к Тайваньскому проливу свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для Journal du Dimanche.

Он отметил, что позиция Евросоюза касательно Тайваня проста и последовательна. Дипломат заявил, что для ЕС существует единый Китай, но " не при любых условиях, и точно не через применения силы".

Боррель отметил, что для Европы важен Тайвань, поэтому необходимо обеспечить мир в этом регионе.

"Европа должна присутствовать в этом вопросе, который волнует нас экономически, коммерчески и технологически. Вот почему я призываю европейские Военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать преданность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть бдительными касательно провокаций и лишних ставок", - подчеркнул дипломат.

Почему в Европе заговорили о Тайване

Стоит отметить, что Жозеп Боррель высказался о Тайване после неоднозначного заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер после визита в Китай сказал, что Европе следует снизить зависимость от США, чтобы не быть вовлеченными в конфликт за Тайвань.

Также, по словам Макрона, в вопросе Тайваня Франция не должна быть "вассалом" США.

При этом далеко не все страны ЕС поддерживают позицию Эммануэля Макрона касательно дружбы с Китаем.

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