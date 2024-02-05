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Країни ЄС поки не домовилися про 13-й пакет санкцій проти Росії, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни-члени Європейського союзу поки що не досягли згоди щодо введення 13-го пакету антиросійських санкцій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Боррель нагадав, що 13-й пакет санкцій проти Росії вже готують. Він стосуватиметься "багатьох людей та інститутів, компаній з різних країн, які беруть участь в обході санкцій".

"Остаточної домовленості між країнами-членами (у питанні санкцій - ред.) ще немає", - наголосив він.

Глава дипломатії ЄС також заявив, що головна мета пакетів санкцій проти РФ - покарати відповідальних за війну проти України та за економічні схеми, які дозволяють Росії "годувати свою військову машину".

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Євросоюз розпочав підготовку 13-го пакету антиросійських санкцій. Такий пакет планують затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

При цьому Єврокомісія лише розпочинає обговорення обмежень, які увійдуть до пакету.

 

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ЄвросоюзРосійська ФедераціяЖозеп БоррельВійна Росії проти України