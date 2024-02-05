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Страны ЕС пока не договорились о 13-м пакете санкций против России, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны-члены Европейского союза пока не достигли согласия в вопросе введения 13-го пакета антироссийских санкций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Боррель напомнил, что 13-й пакет санкций против России уже готовят. Он будет касаться "многих людей и институтов, компаний из разных стран, которые участвуют в обходе санкций".

"Окончательной договоренности между странами-членами (в вопросе санкций - ред.) еще нет", - подчеркнул он. 

Глава дипломатии ЕС также заявил, что главная цель пакетов санкций против РФ - наказать ответственных за войну против Украины и за экономические схемы, которые позволяют России "кормить свою военную машину".

13-й пакет санкций

Напомним, в январе стало известно, что Евросоюз начал подготовку 13-го пакета антироссийских санкций. Такой пакет планируют утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров

При этом Еврокомиссия только начинает обсуждение ограничений, которые войдут в пакет. 

 

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияЖозеп БоррельВойна России против Украины