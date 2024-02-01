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Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ найближчими днями, - Reuters

Четвер 01 лютого 2024 03:40
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Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ найближчими днями, - Reuters Фото: Єврокомісія розпочне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ найближчими днями (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єврокомісія розпочне у суботу, 3 лютого, обговорення з країнами-членами Євросоюзу деталей 13-го пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що новий пакет обмежувальних заходів зосередиться на закритті більшої кількості лазівок для обходу раніше введених санкцій, особливо для товарів і технологій, які можна використовувати на полі бою.

Одне із джерел агентства додало, що також можливі нові секторальні заходи, такі як обмеження на імпорт.

Що відомо про 13-й пакет санкцій проти РФ

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

Пізніше також стало відомо, що Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо санкцій ЄС проти Росії. До них відносяться заборона на імпорт ЗПГ та заборона на імпорт алюмінію з Росії.

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