Країни ЄС погодили ліміт цін на газ з Росії: подробиці

Країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грецьке видання " Катимеріні ".

Міністри енергетики країн Європейського Союзу цього понеділка обговорювали проєкт компромісу щодо обмеження цін на газ, у разі, якщо базова ціна зросте до 180 євро/МВт-год.

Після вступу в дію закону, ціновий ліміт перешкоджатиме торгівлі за контрактами TTF на перший місяць до року за ціною більше ніж на 35 євро/МВт-год від базового рівня, який складається з різних оцінок цін на зріджений природний газ.

Також, аби заспокоїти країни, у тому ж числі Німеччину, які побоюються непередбачуваних наслідків, у проєкті пропозиції зазначено, що дія верхньої межі буде призупинена у разі певних обставин, наприклад, якщо це призведе збільшення маржинальних вимог учасників газового ринку.