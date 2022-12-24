Країни ЄС передали Україні понад тисячу генераторів, - єврокомісар

"Щоб забезпечити електроенергією домівки та лікарні, європейські країни передали Україні понад 1000 електрогенераторів, - написав він.

Єврокомісар також зазначив, що Україна отримала майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги через механізм цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що Грузія все ж передала Україні 25 потужних генераторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.