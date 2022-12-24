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Страны ЕС передали Украине более тысячи генераторов, - еврокомиссар

Фото: страны ЕС передали Украине более тысячи генераторов (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам кризисного урегулирования Янеза Ленарчича.

"Чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы, европейские страны передали Украине более 1000 электрогенераторов", - написал он.

Еврокомиссар также отметил, что Украина получила около 78 тысяч тонн гуманитарной помощи через механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, сколько еще генераторов нужно Украине для прохождения зимы.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Грузия все же передала Украине 25 мощных генераторов.

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