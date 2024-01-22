У країні ЄС обговорюють продовження тимчасового захисту для українців: деталі

Уряд Болгарії розглядає можливість продовжити до 2025 року статус перебування у країні українських біженців. Термін дії поточних карток тимчасового захисту спливає 4 березня 2024 року.

Близько 70 тисяч українців поки залишаються у Болгарії, багато з них працюють чи навчаються, повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinite.com .

Пропозиція щодо продовження дозволу на проживання біженців пройде громадські обговорення, які заплановані до середини лютого.

Із початку війни до кінця 2023 року Болгарія була серед європейських країн, які прийняли найбільше українських біженців. Тимчасовий захист забезпечує вільне пересування українців, дає їм право на роботу, доступ до медичної допомоги, освіти та проживання в межах ЄС.

Картки тимчасового захисту від Болгарського агентства у справах біженців з початку війни отримали майже 173 000 українців. Із них приблизно 70 000 людей вирішили залишитися в Болгарії, багато працюють або навчаються.

28 грудня 2023 року уряд Болгарії продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям. Українці зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року.

Тим часом завершується розробка нової програми, у якій визначать заходи у пріоритетних сферах, які забезпечать можливість життя та реалізації біженців із відповідними правами та обов'язками. Має бути створена чітка і прозора система для переміщених осіб, яка дасть можливість для більш ефективної роботи адміністрацій.