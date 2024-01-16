Українські біженці в ЄС: куди люди їдуть найбільше та які країни залишають

Українці продовжують їхати до Європи для отримання тимчасового захисту. Кількість втікачів від війни зросла у країнах ЄС майже до 4,3 млн осіб.

До яких країн українські біженці вирушають найчастіше та звідки виїжджають, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Євростату.

Якщо у жовтні приплив українських біженців спостерігався в усіх країнах ЄС, вже у листопаді люди почали виїжджати із:

Кількість українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС зросла за місяць іще на понад 36 тисяч осіб. За останніми даними, Європейський Союз надає прихисток 4 274 630 людям із України.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Люди мають проблеми із документами і пільгами, доступом до медицини та дискримінацією на роботі.

Також ми писали, які зміни чекають українських біженців у Німеччині цього року. Влада змінює умови працевлаштування, від чого залежатимуть виплати.

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