Українські біженці в ЄС: куди люди їдуть найбільше та які країни залишають
Українці продовжують їхати до Європи для отримання тимчасового захисту. Кількість втікачів від війни зросла у країнах ЄС майже до 4,3 млн осіб.
До яких країн українські біженці вирушають найчастіше та звідки виїжджають, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Євростату.
Кількість українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС зросла за місяць іще на понад 36 тисяч осіб. За останніми даними, Європейський Союз надає прихисток 4 274 630 людям із України.
Найбільше українських біженців на 30 листопада приймали:
- Німеччина (1 235 960 осіб – 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща (955 110; 22,3%);
- Чехія (369 330; 8,6%).
Водночас найбільше людей за місяць прибули до таких країн:
- Німеччина (+20 595; +1,7%);
- Чехія (+4 880; +1,3%);
- Норвегія (+4 180; + 6,9%).
Якщо у жовтні приплив українських біженців спостерігався в усіх країнах ЄС, вже у листопаді люди почали виїжджати із:
- Польщі (-5 510 осіб);
- Італії (-160 осіб);
- Франції (-125 осіб);
- Люксембургу (-15 осіб).
Загалом серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки – майже половину біженців (46,3%), діти – 33,3%, а чоловіки – 20,4%.
Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Люди мають проблеми із документами і пільгами, доступом до медицини та дискримінацією на роботі.
Також ми писали, які зміни чекають українських біженців у Німеччині цього року. Влада змінює умови працевлаштування, від чого залежатимуть виплати.
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