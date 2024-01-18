Туга за домом. Чому українські біженці повертаються додому: дослідження

Дві треті українських біженців за кордоном хочуть повернутися в Україну в майбутньому. Більшість тих, хто вже повернувся, планують залишатися у своїй країні.

Які є фактори повернення для українців, які вимушено виїхали до іншої країни через війну, РБК-Україна розповідає з посиланням на voxukraine.org .

Аналітична платформа "Вокс Україна" проаналізувала результати опитування соціологічної компанії Factum Group, яке охопило 1400 українців, які виїхали у різні країни. Серед них були й ті, хто вже повернувся до України. Опитування проводилося у липні-серпні 2023 року.

На момент опитування 63% тих, хто виїжджали, вже повернулися до України. 71% – до рідного міста, чверть – в інші області країни. А серед тих, хто тоді залишався за кордоном, планували повернутися 64% респондентів. Не планували повернення до своєї країни – 13%. Більшість із тих, хто повернувся, хотіли залишитися в Україні, лише 7% мали намір виїхати за кордон знову.

Додому частіше поверталися неодружені біженці та ті, хто мав батьків в Україні. Також ті, хто віддалено працював на українські компанії.

9 з 10 біженців, що повернулися, зазначали вплив емоцій на прийняття рішення щодо повернення до України. Для 62% опитаних емоційні фактори були ключовими.

На повернення опитаних біженців вплинули такі фактори:

туга за домом – 58%;

туга за Батьківщиною – 51%;

туга за сім'єю – 41%;

бажання дітей повернутися в Україну – 36%;

відчуття самотності ("за кордоном нікому не потрібні") – 36%;

бажання, щоб діти навчалися в Україні – 26%;

можливість бути корисним для України та брати участь у відновленні – 27%;

Водночас на рішення повернутися 84% українців вплинули й складнощі за кордоном. Це стало ключовим фактором для кожного п'ятого респондента. Зокрема, називалися такі проблеми: відсутність свого житла, складнощі з працевлаштуванням, зниження рівня добробуту, гірша медицина, важко вивчати мову, знайти друзів.

Мешканці західних регіонів з більшою імовірністю планують залишитися. З меншою – ті, хто планував емігрувати ще до війни. Також і ті, чий рівень добробуту за кордоном зріс.

Більша ймовірність, що залишаться ті, хто повернувся до родичів та ті, хто хоче відбудовувати Україні і щоб їхні діти навчалися тут.