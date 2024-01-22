В стране ЕС обсуждают продление временной защиты для украинцев: детали

Правительство Болгарии рассматривает возможность продлить до 2025 года статус пребывания в стране украинских беженцев. Срок действия текущих карт временной защиты истекает 4 марта 2024 года.

Около 70 тысяч украинцев пока остаются в Болгарии, многие работают или учатся, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinite.com .

Предложение о продлении вида на жительство беженцев пройдет общественные обсуждения, которые запланированы до середины февраля.

С начала войны до конца 2023 года Болгария была среди европейских стран, которые приняли больше всего украинских беженцев. Временная защита обеспечивает свободное передвижение украинцев, дает им право на работу, доступ к медицинской помощи, образованию и проживанию в рамках ЕС.

Карты временной защиты от Болгарского агентства по делам беженцев с начала войны получили почти 173 000 украинцев. Из них примерно 70 тысяч людей решили остаться в Болгарии, многие работают или учатся.

28 декабря 2023 года правительство Болгарии продлило срок действия программы гуманитарной помощи украинским беженцам. Украинцы могут пользоваться государственной поддержкой на действующих условиях до 30 апреля 2024 года.

Между тем, завершается разработка новой программы, в которой определят мероприятия в приоритетных сферах, которые обеспечат возможность жизни и реализации беженцев с соответствующими правами и обязанностями. Должна быть создана четкая и прозрачная система для перемещенных лиц, которая позволит более эффективной работе администраций.