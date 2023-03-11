ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни ЄС можуть розпочати спільне патрулювання морів через агресію РФ, - FT

Новость на русском →
Субота 11 березня 2023 07:31
Країни ЄС можуть розпочати спільне патрулювання морів через агресію РФ, - FT Фото: країни ЄС можуть розпочати спільне патрулювання морів (twitter.com/deutschemarine)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз може розпочати спільне морське патрулювання та проведення військово-морських навчань для протидії діяльності розвідувальних кораблів РФ та захисту морської інфраструктури.

Про це заявив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Після того, що сталося з "Північним потоком", (Євросоюз потребує – ред.) у посиленні моніторингу та захисту морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив Синкявічюс.

За даними видання, оновлена морська стратегія, яка має бути оприлюднена сьогодні, міститиме комплексний план дій, що пропонує проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках ЄС та посилення військового спостереження та берегової охорони.

За даними голландської розвідки, останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критично важливій інфраструктурі в голландській частині Північного моря. Зокрема, у лютому в Північному морі було виявлено російський корабель, екіпаж якого намагався завдати на карту розташування енергетичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що російський контейнеровоз, який перебуває під санкціями, міг увійти з військовим вантажем із Сирії до Чорного моря через Босфор.

Також повідомлялося, що поліція Даніїоголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансе в Балтійському морі поблизу місця вибуху на "Північних потоках".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Балтийское море
NEWS
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації