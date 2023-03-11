Країни ЄС можуть розпочати спільне патрулювання морів через агресію РФ, - FT

Євросоюз може розпочати спільне морське патрулювання та проведення військово-морських навчань для протидії діяльності розвідувальних кораблів РФ та захисту морської інфраструктури.

Про це заявив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Після того, що сталося з "Північним потоком", (Євросоюз потребує – ред.) у посиленні моніторингу та захисту морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив Синкявічюс.

За даними видання, оновлена морська стратегія, яка має бути оприлюднена сьогодні, міститиме комплексний план дій, що пропонує проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках ЄС та посилення військового спостереження та берегової охорони.

За даними голландської розвідки, останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критично важливій інфраструктурі в голландській частині Північного моря. Зокрема, у лютому в Північному морі було виявлено російський корабель, екіпаж якого намагався завдати на карту розташування енергетичної інфраструктури.