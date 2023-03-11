Страны ЕС могут начать совместное патрулирование морей из-за агрессии РФ, - FT

Евросоюз может начать совместное морское патрулирование и проведение военно-морских учений для противодействия деятельности разведывательных кораблей РФ и защиты морской инфраструктуры.

Об этом заявил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"После того, что произошло с "Северным потоком", (Евросоюз нуждается – ред.) в усилении мониторинга и защиты морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз”, - заявил Синкявичюс.

По данным издания, обновленная морская стратегия, которая должна быть обнародована сегодня, будет содержать комплексный план действий, предлагающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений в рамках ЕС и усиление военного наблюдения и береговой охраны.

По данным голландской разведки, в последние месяцы РФ предпринимает попытки получить разведывательные данные для возможных диверсий на критически важной инфраструктуре в голландской части Северного моря. В частности, в феврале в Северном море был обнаружен российский корабль, экипаж которого пытался нанести на карту расположение энергетической инфраструктуры.