ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны ЕС могут начать совместное патрулирование морей из-за агрессии РФ, - FT

Новина українською →
Суббота 11 марта 2023 07:31
Страны ЕС могут начать совместное патрулирование морей из-за агрессии РФ, - FT Фото: страны ЕС могут начать совместное патрулирование морей (twitter.com/deutschemarine)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз может начать совместное морское патрулирование и проведение военно-морских учений для противодействия деятельности разведывательных кораблей РФ и защиты морской инфраструктуры.

Об этом заявил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"После того, что произошло с "Северным потоком", (Евросоюз нуждается – ред.) в усилении мониторинга и защиты морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз”, - заявил Синкявичюс.

По данным издания, обновленная морская стратегия, которая должна быть обнародована сегодня, будет содержать комплексный план действий, предлагающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений в рамках ЕС и усиление военного наблюдения и береговой охраны.

По данным голландской разведки, в последние месяцы РФ предпринимает попытки получить разведывательные данные для возможных диверсий на критически важной инфраструктуре в голландской части Северного моря. В частности, в феврале в Северном море был обнаружен российский корабль, экипаж которого пытался нанести на карту расположение энергетической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что российский контейнеровоз, который находится под санкциями, мог войти с военным грузом из Сирии в Черное море через Босфор.

Также сообщалось, что полиция Дании объявила в розыск яхту, которая была замечена на острове Кристиансе в Балтийском море недалеко от места взрыва на "Северных потоках".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Балтийское море
NEWS
Военные ВСУ отразили вражеские штурмы на пяти направлениях, - Генштаб
Военные ВСУ отразили вражеские штурмы на пяти направлениях, - Генштаб
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации