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Оголосили у розшук. Поліція Данії визначила яхту, причетну до підриву "Північних потоків"

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П'ятниця 10 березня 2023 03:36
Оголосили у розшук. Поліція Данії визначила яхту, причетну до підриву "Північних потоків" Фото: поліція Данії визначила яхту, причетну до підриву "Північних потоків" (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Константин Широкун

Поліція Данії оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах", - заявив вищий керівник острова Крістіансе Сорен Тійм Андерсен.

За його словами, у січні данська поліція шукала інформацію про човни, пришвартовані до Крістіансу з 16 по 18 вересня, опитуючи місцевих жителів, збираючи кадри з гавані та збираючи інформацію з автомата з продажу квитків у порту.

Крістіанс є частиною невеликого архіпелагу приблизно в 18 км на північний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі. Архіпелаг із населенням всього 98 осіб є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням міністерства оборони Данії.

Нагадаємо, 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український уряд не причетний до підриву російських газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні минулого року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також зазначив, що передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводу "Північний потік", не варто робити. Атака могла бути операцією "під чужим прапором" аби звинуватити Україну.

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Північний потік-2 Дания Северный поток
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