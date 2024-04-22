У країні ЄС хочуть обмежити прийом українських біженців: деталі

Декілька районів і муніципалітетів Німеччини переповнені через регулярну та нелегальну міграцію. Проблеми на місцях посилюються, тому місцева влада більше не хоче приймати втікачів від війни з України, зазначив Рейнхард Загер.

"При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїжджати до нас", – сказав він.

Німеччина надає прихисток понад 1,2 млн українців. Лише в землі Баден-Вюртемберг вже удвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Політик запропонував "захищене від погодних умов житло на безпечному заході України", як свого часу передбачала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Також Загер припустив, що Польща могла б прийняти більше біженців із України за підтримки з боку ЄС.

Раніше про переповненість місць через потік мігрантів заявляли політики у Нідерландах. Там депутати парламенту пропонували повертати українських біженців до безпечних регіонів України – наприклад, на заході країни.